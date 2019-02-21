Мининформ предупреждает белорусов о фишинге в интернете

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Министерство информации Беларуси заблокировало доступ с территории страны к нескольким интернет-страницам, которые использовали названия и товарные знаки белорусских банков. Речь идет о сайтах ib-belapb.by, belagrobank.by, belagroprombank24.ru, belagroprombank.ru, belagrobank.ru и ibank-belapb.ru.

- Реклама на этих сайтах вводит в заблуждение относительно принадлежности данных интернет-ресурсов этим банкам, - констатируют в Министерстве информации. Поэтому было принято решение об ограничении доступа к ним.

При проведении электронных платежей надо обращать особое внимание на адресную строку и другие реквизиты сайта, чтобы мошенники не смогли завладеть данными держателей электронных карт, отмечает Мининформ.