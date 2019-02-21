В Минске перенесли отключение горячей воды из-за Европейских игр

Последний этап отключений будет проходить не в августе, как обычно, а в сентябре

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Из-за того что с 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры, в традиционном графике отключения горячей воды в белорусской столице произошли изменения. На днях «Минские тепловые сети» утвердили и согласовали с горисполкомом график отключений горячего водоснабжения в межотопительный период, скорректировав его с учетом проведения международных соревнований.

Итак, график предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей начиная с 13 мая. Но с 18 июня по 4 июля - дабы не оставлять спортсменов и болельщиков без горячей воды - в проверке тепловых сетей на прочность запланировали технический перерыв.

Поэтому последний этап отключений будет проходить не в августе, как обычно, а в сентябре, информирует «Минскэнерго».