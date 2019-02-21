Автобус при ремонте задавил рабочего в Кировском районе. Фото: СК

Изменить размер текста: A A

В Кировске Могилевской области проводится проверка по факту смертельного травмирования рабочего. Трагедия произошла 19 февраля, когда 52-летний рабочий сельскохозяйственной организации в деревне Мышковичи, будучи в ремонтной яме гаража, ремонтировал автобус.

- В определенный момент крепление автобуса сместилось, и транспортное средство сдвинулось, прижав мужчину к металлическому ограждению ямы, - сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Прибывшие работники скорой помощи пытались реанимировать рабочего, однако мужчина скончался. Сейчас следствие выясняет обстоятельства трагедии, изучается документация по ТБ и охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кстати, с начала года на Могилевщине это второй случай смерти на производстве, еще 12 человек получили травмы на работе, добавили в СК.