2019-02-21T18:31:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лунинецком районе в школах теперь будет действовать пропускная система

Родители смогут зайти в школы только по паспортам
Надежда СЕРГЕЕВА
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В школах Лунинецкого района будет работать пропускная системаВ школах Лунинецкого района будет работать пропускная системаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Без документа, удостоверяющего личность, посторонние не смогут попасть в школу. Родители, которые захотят отвести или забрать ребёнка, обязаны будут предъявить на входе в учреждение паспорт.

Как сообщил Медиа-Полесью начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр Бовкунович, родители, как и иные третьи лица, смогут заходить в школу, но на входе нужно обязательно предъявить паспорт и записаться в журнале учёта посетителей.

Посторонние и раньше не могли просто так посетить школы, им нужно было регистрироваться. Из-за недавних событий меры безопасности решили усилить.

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