КП Беларусь
В Беларуси можно будет заполнить онлайн-анкету по новым учебникам
Для изучения мнения о новых учебных пособиях
В Беларуси можно будет пройти онлайн-анкетирование по новым учебникамФото: Павел МАРТИНЧИК
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В анкетировании смогут принять участие учителя, школьники и их родители.
- Мы ждем окончания учебного года, чтобы учащиеся и педагоги смогли проработать новые учебные пособия. В мае мы планируем изучить мнение о новых учебных пособиях всех участников образовательного процесса. Ссылки на анкеты отдельно для учителей, родителей и учащихся будут размещены на Национальном образовательном портале, - сказала во время семинара-совещания, посвященного обновленным школьным программам директор Национального института образования Валентина Гинчук.
Каждый желающий сможет высказать свое мнение о новых учебниках.
Результаты опроса будут обработаны специалистами Национального института образования, пишет belta.by.