2019-02-21T19:48:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новополоцке мужчина покупал телефоны и расплачивался бумагой

Вместо денег он отдавал листы бумаги в свертках
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Новополоцке мужчина расплачивался бумагой за телефоныВ Новополоцке мужчина расплачивался бумагой за телефоныФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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29-летний неработающий житель Новополоцка в ноябре 2018 года находил в интернете объявления о продаже дорогих мобильных телефонов в Минске. Созвонившись с продавцами, он договаривался о покупке и обещал оплатить товар при получении телефонов в Полоцке или Новополоцке. Он договаривался с продавцами, что транспортировка будет проходить на маршрутных такси Минск-Полоцк-Новополоцк, а телефоны будут передавать покупателю водители.

- Как установлено во время расследования уголовного дела, обвиняемый заранее не намеревался платить. При доставке мобильных телефонов он передавал свертки водителям маршрутных такси, в которых якобы находились денежные средства. В действительности обвиняемый помещал туда листы бумаги и иные предметы, имитируя тем самым наличие в них денег, - сообщила belta.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Мужчине предъявлено обвинение. Ущерб обвиняемым возмещен частично. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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