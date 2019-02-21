Сборная Беларуси выиграла бронзу в смешанной эстафете

На чемпионате Европы по биатлону у нас уже две медали. Фото: vk.com/biathlon_online

А ведь золото было так близко

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Сегодня в Раубичах в программе чемпионата Европы по биатлону были смешанные эстафеты. В одиночной смешанной эстафете Елена Кручинкина и Владимир Чепелин заняли 10-е место. Тройка призеров выглядела так:

1. Евгения Павлова – Дмитрий Малышко (Россия) – 36.30,0 (1+9)

2. Анна Магнуссон – Йеспер Нелин (Швеция) – 20,6 (0+6)

3. Лу Жанмонно Лоран – Аристид Бегю (Франция) – 29,0 (0+6).

В смешанной эстафете в составе нашей команды перед стартом произошла замена: вместо Ирины Кривко, которая в индивидуальной гонке выиграла бронзу, заявили Анну Сола. В итоге квартет выглядел так: Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов, Сергей Бочарников.

С самого старта наша команда вышла в лидеры. На сменах после 1-го, 2-го и 3-го этапов наши биатлонисты сохраняли первое место. Елетнов передал Бочарникову эстафету с запасом в 18 секунд. Но два дополнительных патрона на последнем рубеже отбросили белорусов на третью строчку. В 8 секундах от Бочарникова, который тяжело вкатывался в сезон, шел россиянин Максим Цветков. Благо Сергей сохранил третье место. Золото было близко, но и бронза в целом неплохо, ведь перед стартом мало кто поставил бы на такой результат.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета 2х6 км + 2х7,5 км

1.Швеция

2.Германия +17,7

3.БЕЛАРУСЬ! +29,8.

23 февраля на чемпионате Европы в программе спринт у мужчин и женщин.