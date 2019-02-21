2019-02-21T20:22:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Воспитанники детских домов поучаствуют в модном показе в Минске

Все вырученные средства направят на помощь школам-интернатам
Надежда СЕРГЕЕВА
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Дети из детских домов примут участие в модном показе в Минске Фото: pixabay.comДети из детских домов примут участие в модном показе в Минске Фото: pixabay.com
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Особенный модный показ "Цветные сны" с участием около 120 воспитанников из детских домов Беларуси пройдет 2 марта в Национальной школе красоты, сообщает belta.by.

Станут моделями для белорусских дизайнеров и брендов детской одежды дети из Бобруйска, Молодечно, Вилейки, горпоселков Бегомль и Ивенец, деревни Чеховщина. Модные вещи Анастасии Фалькович, Лидии Бариновой, Юлии Кутеповой, Надежды Луневой, Марины Бонифатьевой, AVA-моды, LSTR Adzie nie, швейного предприятия "Калинка" будут представлены ребятами на подиуме. Компания "ФлагБай" сошьет для юных участников коллекцию спортивной формы. Вся одежда будет подарена детям. Модельеры в своих коллекциях учитывают индивидуальность ребят с особенностями развития, которые также примут участие в показе.

Украсят дефиле живым выступлением белорусские артисты. Поддержат детей на сцене модели Национальной школы красоты, а также финалистки "Мисс Беларусь-2018", в том числе "Мисс мира Европа-2018" Мария Василевич.

Организаторами благотворительного проекта "Цветные сны" выступают Национальная школа красоты, Благотворительный фонд имени преподобной Евфросинии Полоцкой и волонтерский клуб "Слон".

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