Белорусские роботы-баристы начнут работать в Национальном аэропорту Минск и в Киеве

На первом этапе планируется запуск не менее 100 робокофеен в Украине

Изменить размер текста: A A

В основе кофеен лежит коллаборативный робот белорусского производства. Совместно с украинской сетью кофеен создан настоящий робот-бариста для работы с профессиональным оборудованием, сообщили belta.by в компании-разработчике Rozum Robotics.

Процесс приготовления кофе будет таким: роборука измельчает зерновой кофе, затем утрамбовывает его оптимальным давлением в кофейную таблетку и помещает в специальный портафильтр – холдер. Дальше в холдер под давлением подается вода необходимой температуры. Также робот умеет взбивать из молока пену и готовить капучино, латте и флэт уайт.

Первая роботизированная кофейня начнет работать в Киеве, и в ближайшее время такая же появится в Национальном аэропорту Минск.