2019-02-21T20:54:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские роботы-баристы начнут работать в Национальном аэропорту Минск и в Киеве

На первом этапе планируется запуск не менее 100 робокофеен в Украине
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Белорусские роботы-баристы появятся в Национальном аэропорту МинскБелорусские роботы-баристы появятся в Национальном аэропорту МинскФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В основе кофеен лежит коллаборативный робот белорусского производства. Совместно с украинской сетью кофеен создан настоящий робот-бариста для работы с профессиональным оборудованием, сообщили belta.by в компании-разработчике Rozum Robotics.

Процесс приготовления кофе будет таким: роборука измельчает зерновой кофе, затем утрамбовывает его оптимальным давлением в кофейную таблетку и помещает в специальный портафильтр – холдер. Дальше в холдер под давлением подается вода необходимой температуры. Также робот умеет взбивать из молока пену и готовить капучино, латте и флэт уайт.

Первая роботизированная кофейня начнет работать в Киеве, и в ближайшее время такая же появится в Национальном аэропорту Минск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Воспитанники детских домов поучаствуют в модном показе в Минске
Сборная Беларуси выиграла бронзу в смешанной эстафете
В Новополоцке мужчина покупал телефоны и расплачивался бумагой
В Беларуси можно будет заполнить онлайн-анкету по новым учебникам
В Лунинецком районе в школах теперь будет действовать пропускная система
Россиянина с огнестрельным оружием задержали в Минске
Автобус при ремонте задавил рабочего в Кировском районе
В Минске перенесли отключение горячей воды из-за Европейских игр
Мининформ предупреждает белорусов о фишинге в интернете
Гомельский омоновец в свой выходной спас женщину от изнасилования
Минобороны Беларуси будет улучшать отношения с НАТО
В Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался жив
Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны
Дальнобойщик прикорнул на пару часов, а воры разгрузили фуру
В Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионер
В Березе 80-летнего пенсионера подозревают в педофилии