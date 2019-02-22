Носкевич о погибшем младенце в Серебрянке: "Повреждений на теле ребенка, связанных с падением с высоты, нет"

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Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал о ходе расследования дел, которые связаны с гибелью детей в Лунинце и минском микрорайоне Серебрянка.

Напомним, в начале февраля в Минске возле многоэтажного дома нашли мертвого младенца с удавкой на шее. Соседи предположили, что ребенок упал с 10-го или 11-го этажа.

- Там ситуация немножко более запутанная. Я почему и назвал изначально ситуацию не убийством, а чрезвычайным происшествием. Там еще предстоит очень много работы для того, чтобы установить, от чего погиб ребенок. По крайней мере, я вам в двух словах скажу, что телесных повреждений на теле ребенка, связанных с падением с высоты, а именно с 11-го этажа, не имеется. Погибла она в силу других причин. И нам надо будет еще очень детально во всем разобраться, - заявил Носкевич.

Прокомментировал глава СК и трагедию в Лунинце, где в октябре прошлого года перерезали горло 8-месячной девочке.

- Случай, конечно, вопиющий. Такого в истории современной Беларуси вообще не было... Картина произошедшего там тоже нами установлена.Расследование уголовного дела близится к завершению (...), - говорит Носкевич. - Совместно с судебными экспертами нам предстоит очень детально, тщательно исследовать все события, дать оценку роли каждого, кто присутствовал в квартире, а именно матери, ее знакомому, хронологически разложить эти все события и только тогда предъявить окончательное обвинение и направить дело в суд. Мы справимся с этой задачей.