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Накануне 23 февраля, Дня защитников Отечества, Александр Лукашенко посещает Военную академию. Главе государства доложат о структуре, задачах и системе подготовки военных кадров. Он также посетит выставочный зал военной истории, занятия с курсантами, ознакомится со структурой и задачами роты информационных технологий, сообщает belta.by.

Планируется, что Александр Лукашенко также пообщается с личным составом Военной академии.