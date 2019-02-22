2019-02-22T11:56:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Юрий Дудь признался в любви мове: «Беларусь, ее язык и ее девушки - прекрасны»

Известный журналист сделал это в День родного языка
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Hyundai.ruФото: Hyundai.ru
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Сегодня Юрий Дудь известен скорее не как главред портала Sports.ru, а как ведущий YouTube- канала «вДудь»: он берет интервью у известных людей - политиков, ведущих, актеров, музыкантов. Каждое стабильно набирает несколько миллионов просмотров.

21 февраля, в День родного языка, он опубликовал в своем Инстаграме фото с подписью «Беларусь, ее язык и ее девушки - прекрасны». На фотографии изображена девушка с буквой Ў на футболке, а на стене за ней - табличка с текстом «ДЗ. Юра будзе дзьмуць, дзьмуць будзе Юра» (это перевод заставки его передачи, которую исполняет группа «Хлеб»).

Фото набрало 102,5 тысячи лайков и кучу радостных комментариев от белорусов: «Лайк за правильное написание нашей страны. И спасибо!»

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Кстати, это не первый раз, когда Дудь высказывается относительно Беларуси. Почти год назад он снял интервью в Минске (с рэпером ЛСП). Перед поездкой он сказал: «Когда-то я не мог представить, что буду говорить «Беларусь», но поскольку миллионам людей важно именно такое произношение (а не «Белоруссия»), лет 5 назад я без труда поменял прошивку».

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