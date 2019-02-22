Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце»
Вчера в Лондоне БАТЭ в матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Арсеналу» (0:3) и завершил выступление в турнире. На 58-й минуте на поле вышел Александр Глеб, который в составе «канониров» провел лучшие сезоны своей карьеры. Трибуны встретили его мощными аплодисментами, хотя и до матча, когда объявляли стартовые составы и запасных, хлопали не менее громко. Даже нынешним игрокам «Арсенала» аплодировали не так рьяно.
После игры через Твиттер «Арсенала» Глеб обратился к болельщикам:
«Парни, привет! Спасибо за все. Это невероятная атмосфера! Спасибо за поддержку. Я это не забуду. «Арсенал» всегда в моем сердце. Удачи!»
В комментариях болельщики благодарили за годы в команде и даже называли «нашими Марадоной».
Благодарности Глебу в твите "Арсенала".
Болельщики сравнивают Глеба с Марадоной.
Александр Глеб: Арсенал всегда в моем сердце .
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