Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце»

Александр Глеб снова в Лондоне на стадионе "Арсенала". Фото: Getty / UEFA

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Вчера в Лондоне БАТЭ в матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Арсеналу» (0:3) и завершил выступление в турнире. На 58-й минуте на поле вышел Александр Глеб, который в составе «канониров» провел лучшие сезоны своей карьеры. Трибуны встретили его мощными аплодисментами, хотя и до матча, когда объявляли стартовые составы и запасных, хлопали не менее громко. Даже нынешним игрокам «Арсенала» аплодировали не так рьяно.

После игры через Твиттер «Арсенала» Глеб обратился к болельщикам:

«Парни, привет! Спасибо за все. Это невероятная атмосфера! Спасибо за поддержку. Я это не забуду. «Арсенал» всегда в моем сердце. Удачи!»

В комментариях болельщики благодарили за годы в команде и даже называли «нашими Марадоной».

Благодарности Глебу в твите "Арсенала".

Болельщики сравнивают Глеба с Марадоной.