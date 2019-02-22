2019-02-22T11:58:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце»

Болельщики «канониров» сравнили его с Марадоной
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Александр Глеб снова в Лондоне на стадионе "Арсенала". Фото: Getty / UEFAАлександр Глеб снова в Лондоне на стадионе "Арсенала". Фото: Getty / UEFA
Изменить размер текста:

Вчера в Лондоне БАТЭ в матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Арсеналу» (0:3) и завершил выступление в турнире. На 58-й минуте на поле вышел Александр Глеб, который в составе «канониров» провел лучшие сезоны своей карьеры. Трибуны встретили его мощными аплодисментами, хотя и до матча, когда объявляли стартовые составы и запасных, хлопали не менее громко. Даже нынешним игрокам «Арсенала» аплодировали не так рьяно.

После игры через Твиттер «Арсенала» Глеб обратился к болельщикам:

«Парни, привет! Спасибо за все. Это невероятная атмосфера! Спасибо за поддержку. Я это не забуду. «Арсенал» всегда в моем сердце. Удачи!»

В комментариях болельщики благодарили за годы в команде и даже называли «нашими Марадоной».

Благодарности Глебу в твите "Арсенала".

Благодарности Глебу в твите "Арсенала".

Болельщики сравнивают Глеба с Марадоной.

Болельщики сравнивают Глеба с Марадоной.

Александр Глеб: Арсенал всегда в моем сердце .

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов
Лукашенко: Беларусь не занимается тайной дипломатией
В Брестском районе ГАИ остановила лесовоз, на котором были неправильно закреплены бревна
В Бобруйске "скорая" с роженицей попала в аварию
Под Новогрудком третьеклассница перелазила через забор, зацепилась за него и погибла
Юрий Дудь признался в любви мове: «Беларусь, ее язык и ее девушки - прекрасны»
Лукашенко посещает Военную академию
Носкевич о погибшем младенце в Серебрянке: "Повреждений на теле ребенка, связанных с падением с высоты, нет"
Погода в эту пятницу: сильный порывистый ветер, до -11
Белорусские роботы-бариста начнут работать в Национальном аэропорту "Минск" и в Киеве
Воспитанники детских домов поучаствуют в модном показе в Минске
Сборная Беларуси выиграла бронзу в смешанной эстафете
В Новополоцке мужчина покупал телефоны и расплачивался бумагой
В Беларуси можно будет заполнить онлайн-анкету по новым учебникам
В Лунинецком районе в школах теперь будет действовать пропускная система
Россиянина с огнестрельным оружием задержали в Минске
Автобус при ремонте задавил рабочего в Кировском районе
В Минске перенесли отключение горячей воды из-за Европейских игр
Мининформ предупреждает белорусов о фишинге в интернете
Гомельский омоновец в свой выходной спас женщину от изнасилования
Минобороны Беларуси будет улучшать отношения с НАТО
В Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался жив
Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны
Дальнобойщик прикорнул на пару часов, а воры разгрузили фуру
В Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионер
В Березе 80-летнего пенсионера подозревают в педофилии