КП Беларусь
Под Новогрудком третьеклассница перелазила через забор, зацепилась за него и погибла
На помощь девочке прийти было некому
К сожалению, на помощь девочке прийти было некому, она умерлаФото: Архив "КП"
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Трагедия произошла в Новогрудском районе. Девятилетняя девочка, ученица 3-го класса, возвращалась из школы. В какой-то момент школьница с рюкзаком за спиной решила перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки.
- По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и, по предварительной версии, далее произошло самопроизвольное удушение. К сожалению, на помощь девочке прийти было некому, она умерла, - сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Милиция приносит семье погибшей соболезнования и просит родителей поговорить со своими детьми.