В Бобруйске "скорая" с роженицей попала в аварию

К счастью, беременная не пострадала - у нее родился мальчик

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В Бобруйске 21 февраля на пересечении улицы Минской и Георгиевского проспекта столкнулись машина скорой помощи, которая везла роженицу, и "Форд Гелакси". "Скорая" везла беременную из Осиповичей в бобруйскую больницу.

Как установлено, 43-летний житель Осиповичей на автомобиле скорой помощи выехал с включенными маячками и звуковой сигнализацией на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с "Форд Гелакси" под управлением 55-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадали водитель "скорой" и фельдшер, а также пассажир автомашины "Форд" (53-летняя бобруйчанка), сообщает belta.by в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

К счастью, роженица не пострадала. Ночью у нее родился мальчик.