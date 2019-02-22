КП Беларусь
В Брестском районе ГАИ остановила лесовоз, на котором были неправильно закреплены бревна
В отношении виновного составили протокол
Фото: gaibrest.by
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По следам трагедии в Ружанах, где бревнами придавило женщину и младенца в коляске, сотрудники ГАИ наказали водителя лесовоза за неправильную перевозку груза.
Грузовик остановили в Брестском районе на автодороге Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша (погранпереход Песчатка).
У сотрудников ГАИ вызвало сомнение крепление груза. Фото: ГАИ
- МАЗ перевозил бревна с нарушением правил, предъявляемых к перевозке грузов, - комментируют в ГАИ Брестской области.
В отношении виновного выписали штраф. В Госавтоинспекции отметили, что с целью предупреждения подобных ружанскому ДТП будут контролировать большегрузные автомобили.
За такую перевозку бревен выписали штраф. Фото: ГАИ