В Брестском районе ГАИ остановила лесовоз, на котором были неправильно закреплены бревна

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По следам трагедии в Ружанах, где бревнами придавило женщину и младенца в коляске, сотрудники ГАИ наказали водителя лесовоза за неправильную перевозку груза.

Грузовик остановили в Брестском районе на автодороге Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша (погранпереход Песчатка).

У сотрудников ГАИ вызвало сомнение крепление груза. Фото: ГАИ

- МАЗ перевозил бревна с нарушением правил, предъявляемых к перевозке грузов, - комментируют в ГАИ Брестской области.

В отношении виновного выписали штраф. В Госавтоинспекции отметили, что с целью предупреждения подобных ружанскому ДТП будут контролировать большегрузные автомобили.