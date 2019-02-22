2019-02-22T13:07:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Беларусь не занимается тайной дипломатией

На встрече в Военной академии президент высказался про шпионаж
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: БелТАФото: БелТА
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- Есть у нас в посольствах и военные атташе - можно сказать, военные дипломаты, осуществляющие контакты между Беларусью и страной своего пребывания в военной сфере. Не секрет, что дипломаты многих стран занимаются разведкой, шпионажем. Но я такую задачу перед нашими дипломатами никогда не ставил, - цитирует главу государства sb.by.

Александр Лукашенко отвечал на вопрос курсантов о том, как развивается белорусская дипломатическая служба.

Президент подчеркнул, что Беларусь тайной дипломатией не занимается. Задача военных атташе, скорее, лежит не в сфере политики, но экономики.

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