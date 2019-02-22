Президент пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов

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Александр Лукашенко на встрече с курсантами в Военной академии прошелся по хоккеистам ХК «Динамо - Минск».

- Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов, - заявил президент.

Также он обсудил с курсантами выступления белорусской команды на ралли-рейде «Дакар». Глава государства отметил, что верит в успех белорусов и в то, что они достигнут высоких мест. Курсанты предложили отправлять наши экипажи на другие соревнования. Александр Лукашенко согласился, что это имеет смысл, но только если спортсмены будут показывать высокие результаты, а не просто требовать деньги.

- Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: «Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую», - заключил президент.