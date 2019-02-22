Осудили поляков, которые выгоняли белорусов из Польши и побили их за непольскую речь

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Апелляционный суд Белостока рассмотрел дело о нападении на белорусов в городе Голдап в Польше. Суд посчитал, что инцидент состоялся на почве национальной ненависти, и признал правомочным приговор суда первой инстанции. Трое поляков получили тюремные сроки - от месяцев до года. Также суд обязал их выплатить пострадавшим по 300 злотых (чуть больше 160 белорусских рублей).

- Из-за таких, как осужденные, Польша воспринимается как ксенофобская страна, нетолерантная на своей территории к людям извне, - прокомментировала приговор судья Надзея Суровец.

Белорусов, работающих в Польше, побили в апреле прошлого года. Согласно материалам дела, тогда трое нетрезвых парней прицепились к белорусам из-за того, что они говорили по-русски. Об этом они признались во время следствия. В сторону белорусов брызнули слезоточивым газом, в их адрес посыпались оскорбления, а затем их побили - кулаками и бутылкой по голове. Опасаясь очередных нападений, белорусы после конфликта уехали из Голдапа.

Оказалось, что у бандитов богатая криминальная биография - они отбывали наказание за кражи и ограбления. На этот раз их обвинили в нападении на почве национальной нетерпимости, сообщает Polskie Radio Olsztyn.