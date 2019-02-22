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По словам президента, основа стабильности - это экономика.

- Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой. Ладно, нас: мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать? - рассуждает Александр Лукашенко.

Он также напомнил, что еще одно составляющее стабильности - это мир:

- Главное - это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире.

Перспективу президент видит в новых технологиях, и в этом Беларусь не должна отставать от мировых держав, которые могут себя обеспечить природными ресурсами.

- Если отстанем - все, будем чьей-то провинцией. Поэтому новые технологии, источники энергии - мы просто бежать за этим должны. Если мы отстанем - мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих монстров не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парубками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство, - подытожил Лукашенко.