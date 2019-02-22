2019-02-22T14:57:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси готовятся к весеннему паводку

По прогнозам, может затопить 13 районов страны
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Этой весной затопить может не только Полесье.Этой весной затопить может не только Полесье.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Мы просчитали, что опасность половодья существует в 13 районах республики. Там будут приняты меры, чтобы минимизировать последствия половодья, - сказал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, пишет belta.by.

К паводку готовятся в Лиозненском и Сенненском районах Витебской области, в Житковичском, Мозырском, Петриковском и Рогачевском районах Гомельской области, в Борисовском, Столбцовском и Пуховичском районах Минской области и в Бобруйском, Белыничском, Мстиславском и Чериковском районах Могилевской области.

Пока угрозы ЧП нет, но все службы, которые будут участвовать в ликвидации последствий паводка, приведены в готовность. Определено, где будут размещать эвакуированных людей, есть ли запасы медикаментов, стройматериалов в районах, которые может подтопить, проверены дамбы и шлюзы. Задача подготовки - минимизировать экономический урон и вред для здоровья людей.

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