2019-02-22T17:17:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про Россию: «Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались»

О белорусско-российских отношениях президент рассказал курсантам Военной академии
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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- Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили, - так высказался об отношениях с Россией Александр Лукашенко.

По его словам, разногласия возникают в разных сферах. Создание Военной академии тоже привело к некоторым разногласиям. В то время военнослужащих белорусов, которые учились в России, приравнивали к иностранным специалистам.

- Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию, - вспомнил президент.

Военная академия Беларуси была создана в 1995 году. Она появилась после слияния Минского высшего военного инженерного училища и Минского высшего военного командного училища. Военная академия готовит специалистов за 4 года и выпускает офицеров в звании лейтенанта.

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