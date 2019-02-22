Лукашенко про Россию: «Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались»

Изменить размер текста: A A

- Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили, - так высказался об отношениях с Россией Александр Лукашенко.

По его словам, разногласия возникают в разных сферах. Создание Военной академии тоже привело к некоторым разногласиям. В то время военнослужащих белорусов, которые учились в России, приравнивали к иностранным специалистам.

- Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию, - вспомнил президент.

Военная академия Беларуси была создана в 1995 году. Она появилась после слияния Минского высшего военного инженерного училища и Минского высшего военного командного училища. Военная академия готовит специалистов за 4 года и выпускает офицеров в звании лейтенанта.