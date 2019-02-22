2019-02-22T15:56:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали 31-летнюю сутенершу

Она вербовала проституток и отправляла их за границу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Проституток из Минска отправляли на работу за границу.Проституток из Минска отправляли на работу за границу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома пресекли канал вывоза женщин за границу в сексуальное рабство.

Фигуранткой уголовного дела стала 31-летняя минчанка. Она находится в декретном отпуске, раньше судима не была. По данным следствия, женщина вербовала девушек для занятия проституцией и отправляла их в Россию, Францию, ОАЭ, Грецию и другие страны. За это получала 30% от суммы, которую зарабатывали проститутки.

В милиции отмечают, что в Беларуси проституция активизировалась. Это связано с притоком в страну иностранцев.

- В последние годы совершение правонарушений данной категории все более переносится в ночные клубы, казино, сауны, гостиничные комплексы и тому подобное. Остается актуальной для Минска и проблема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации за границей, - комментируют в ГУВД Минска.

В прошлом году правоохранители перекрыли 4 канала международной проституции с участием белорусских женщин.

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