В Минске задержали 31-летнюю сутенершу

Проституток из Минска отправляли на работу за границу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Она вербовала проституток и отправляла их за границу

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома пресекли канал вывоза женщин за границу в сексуальное рабство.

Фигуранткой уголовного дела стала 31-летняя минчанка. Она находится в декретном отпуске, раньше судима не была. По данным следствия, женщина вербовала девушек для занятия проституцией и отправляла их в Россию, Францию, ОАЭ, Грецию и другие страны. За это получала 30% от суммы, которую зарабатывали проститутки.

В милиции отмечают, что в Беларуси проституция активизировалась. Это связано с притоком в страну иностранцев.

- В последние годы совершение правонарушений данной категории все более переносится в ночные клубы, казино, сауны, гостиничные комплексы и тому подобное. Остается актуальной для Минска и проблема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации за границей, - комментируют в ГУВД Минска.

В прошлом году правоохранители перекрыли 4 канала международной проституции с участием белорусских женщин.