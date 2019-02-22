В Брестском районе задержали серийных воров металлолома

Им 28 и 35 лет

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Милиция задержала воров с поличным. В Брестском районе в руки правоохранителей попали 28-летний и 35-летний местные жители. Они воровали с дачных подворий металлолом.

С заявлением в милицию о пропаже вещей с личного подворья обратились трое жителей Брестского района. Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемых задержали только спустя некоторое время, зато с поличным - сотрудники дорожно-патрульной службы остановили машину, груженную металлическими изделиями.

Оказалось, что кражами занимались неоднократно судимые мужчины. По ночам они шарили по дачным участкам, собирали металл, а похищенное складировали в машине, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома.