2019-02-22T17:21:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестском районе задержали серийных воров металлолома

Им 28 и 35 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: uvd.brest.byФото: uvd.brest.by
Изменить размер текста:

Милиция задержала воров с поличным. В Брестском районе в руки правоохранителей попали 28-летний и 35-летний местные жители. Они воровали с дачных подворий металлолом.

С заявлением в милицию о пропаже вещей с личного подворья обратились трое жителей Брестского района. Были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Подозреваемых задержали только спустя некоторое время, зато с поличным - сотрудники дорожно-патрульной службы остановили машину, груженную металлическими изделиями.

Оказалось, что кражами занимались неоднократно судимые мужчины. По ночам они шарили по дачным участкам, собирали металл, а похищенное складировали в машине, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте ребенок разбил чупа-чупсом лобовое стекло припаркованной машины
В Каменецком районе три дня искали заблудившегося пенсионера
Гендиректора «Лидсельмаша» обвиняют в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями
В Минске задержали 31-летнюю сутенершу
Лукашенко про Россию: «Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались»
В Беларуси готовятся к весеннему паводку
«Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку»
Осудили поляков, которые выгоняли белорусов из Польши и побили их за непольскую речь
Президент пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов
Лукашенко: Беларусь не занимается тайной дипломатией
В Брестском районе ГАИ остановила лесовоз, на котором были неправильно закреплены бревна
В Бобруйске "скорая" с роженицей попала в аварию
Под Новогрудком третьеклассница перелазила через забор, зацепилась за него и погибла
Юрий Дудь признался в любви мове: «Беларусь, ее язык и ее девушки - прекрасны»
Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце»