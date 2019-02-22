В Каменецком районе три дня искали заблудившегося пенсионера

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С заявлением о пропаже отца в милицию обратилась жительница деревни Оберовщина Каменецкого района. С ее слов, мужчина ушел из дома в деревне Березовка около 16:00 18 февраля - и с тех пор о нем не было никаких известий.

Поисками 78-летнего пенсионера занимались сотрудники милиции, местного райотдела по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, односельчане.

Нашли мужчину только спустя трое суток. Его нашли милиционеры - старик лежал в поле без сознания примерно в 3,5 километрах от своей деревни. Он находился в тяжелом состоянии.

- У него было переохлаждение, обезвоживание, кроме этого мужчина страдает диабетом, - прокомментировали в Каменецком РОВД.

До машины скорой помощи пенсионера несли на носилках примерно километр. Теперь сельчанин под наблюдением врачей в районной больнице.