2019-02-22T17:53:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гендиректора «Лидсельмаша» обвиняют в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями

Он задержан
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Директор предприятия Юрий Вашкевич задержан (слева). Фото: lidanews.byДиректор предприятия Юрий Вашкевич задержан (слева). Фото: lidanews.by
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Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Об этом 22 февраля сообщил Следственный комитет.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Обвиняемый находится под стражей.

«Лидсельмаш» с 2005 года возглавляет Юрий Вашкевич. В 2013 году президент согласовал его назначение генеральным директором управляющей компании холдинга.

В 2009 году Александр Лукашенко, оценивая работу предприятия, заявил, что ему «нравится подход руководителя в тактическом плане».

Холдинг выпускает сельскохозяйственную технику - сеялки, картофелеуборочные и картофелепосадочные машины, коммунальную технику.

Кроме этого, предприятию принадлежит мини-футбольный клуб «Лидсельмаш», четырехкратный чемпион национального первенства по мини-футболу.

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