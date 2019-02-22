Гендиректора «Лидсельмаша» обвиняют в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Об этом 22 февраля сообщил Следственный комитет.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Обвиняемый находится под стражей.
«Лидсельмаш» с 2005 года возглавляет Юрий Вашкевич. В 2013 году президент согласовал его назначение генеральным директором управляющей компании холдинга.
В 2009 году Александр Лукашенко, оценивая работу предприятия, заявил, что ему «нравится подход руководителя в тактическом плане».
Холдинг выпускает сельскохозяйственную технику - сеялки, картофелеуборочные и картофелепосадочные машины, коммунальную технику.
Кроме этого, предприятию принадлежит мини-футбольный клуб «Лидсельмаш», четырехкратный чемпион национального первенства по мини-футболу.