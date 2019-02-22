2019-02-22T19:28:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинском районе на пожаре погиб 52-летний сельчанин

Трагедия произошла днем
Надежда БУТОВИЧ
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Причина пожара выясняется. Фото-иллюстрация: МЧС.Причина пожара выясняется. Фото-иллюстрация: МЧС.
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В четверг, 21 февраля, на Брестчине в деревне Ковнятин в Пинском районе днем загорелся один из домов на сельской улице Криничной, сообщают в МЧС. Односельчанине заметили дым примерно в 15.00 часов и тут же позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели остановили пожар, но спасти хозяина дома уже было невозможно. Тело мужчины 1967 года рождения обнаружили в внутри дома. Огнем сильно повреждена внутренняя отделка комнат, домашняя утварь, закопчены стены и потолок. В МЧС уточнили, что истинная причина возгорания еще устанавливается.

К сожалению, в этот же день «красный петух» наведался и на два других сельских подворья на Брестчине. В деревне Достоево в Ивановском районе загорелся дом 60-летней сельчанки. Женщина не пострадала но огнем сильно повреждены кровля, перекрытия, имущество и внутренняя отделка комнат. А в деревне Большие Чучевичи в Лунинецком районе вспыхнул деревянный гараж. Сгорело не только само строение, но и припаркованный внутри 20-летний легковой «Форд».

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