В Пинском районе на пожаре погиб 52-летний сельчанин

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В четверг, 21 февраля, на Брестчине в деревне Ковнятин в Пинском районе днем загорелся один из домов на сельской улице Криничной, сообщают в МЧС. Односельчанине заметили дым примерно в 15.00 часов и тут же позвонили в МЧС. Прибывшие спасатели остановили пожар, но спасти хозяина дома уже было невозможно. Тело мужчины 1967 года рождения обнаружили в внутри дома. Огнем сильно повреждена внутренняя отделка комнат, домашняя утварь, закопчены стены и потолок. В МЧС уточнили, что истинная причина возгорания еще устанавливается.

К сожалению, в этот же день «красный петух» наведался и на два других сельских подворья на Брестчине. В деревне Достоево в Ивановском районе загорелся дом 60-летней сельчанки. Женщина не пострадала но огнем сильно повреждены кровля, перекрытия, имущество и внутренняя отделка комнат. А в деревне Большие Чучевичи в Лунинецком районе вспыхнул деревянный гараж. Сгорело не только само строение, но и припаркованный внутри 20-летний легковой «Форд».