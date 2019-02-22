В Кобринском районе спасатели вытащили из озера 61-летнего мужчину

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Трагедией для местного жителя едва не закончился выход на тонкий лед на озере рядом с родной деревней Верхолесье на Кобринщине, сообщают в МЧС.

Несчастный случай произошел в четверг, 21 февраля. В это день примерно в 13.15 часов дежурному поступил звонок о «человеке в ледяной воде». Очевидец сообщал, что мужчина провалился под лед на озере недалеко от деревни Верхолесье. На помощь сельскому жителю поспешили местные спасатели.

Прибывшие к водоему эмчеэсовцы увидели тонущего сельчанина в 25 метрах от берега. Используя специальные приспособления и, подстраховывая путь по льду бревнами, они добрались к мужчине и вытащили его на берег. 61-летнего местного жителя спасатели передали работникам бригады скорой помощи. Мужчину с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» доставили в реанимацию райбольницы в Кобрине.

К слову, из-за теплого февраля белорусские спасатели уже подготовились к весеннему паводку, который в этом году угрожает 13 районам республики.