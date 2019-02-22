2019-02-22T20:28:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Сильный ветер в Минске повредил остановку и ломает деревья

Горожане публикуют в интернете последствия ветреной погоды
Надежда БУТОВИЧ
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Ветер сломал дерево во дворе многоэтажки. Фото: соцсети.Ветер сломал дерево во дворе многоэтажки. Фото: соцсети.
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«Комсомолка» ранее сообщала о прогнозе синоптиков на последнюю пятницу этой зимы. Как и обещалось, 22 февраля минусовая температура «дополнилась» неприятным порывистым ветром.

Синоптики прогнозировали порывы от 15 до 20 метров в секунду. И в некоторых микрорайонах столицы такие «вихри» привели к происшествиям, последствия которых необходимо будет ликвидировать работникам МЧС и коммунальных служб.

Так в редакцию агентства «Минск-Новости» от минчанина Бориса Андреева пришло видео, на котором ветром повреждена крыша остановки общественного транспорта на «Княгининская». Содранный с остановки навес «выплясывает» на ветру, а горожане минимум на несколько дней останутся без защиты от дождя и ветра.

В другой части города, на улице Кульмана, во дворе дома №24 ветер сломал дерево, сообщила в своем Твиттере минчанка Мария Тумас. К счастью, ствол упал на газон и не повредил припаркованные рядом авто.

Остановка общественного транспорта Княгининская.

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