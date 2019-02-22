2019-02-22T21:18:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Минприроды: Орша станет первым из 11 «зеленых городов» Беларуси

В райцентре осуществят пилотный эколого-экономический проект
Надежда БУТОВИЧ
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Проект «зеленого города» осуществят в 11 городах республики.Проект «зеленого города» осуществят в 11 городах республики.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Минприроды нацелено на примере Орши осуществить «пробу» пилотного проекта зеленого города, транслирует информацию belta.by.

– Министерство реализует мероприятия в Оршанском районе. Согласно их плану в Орше осуществится проект зеленого города, который затем будет перенесен первоначально на 11 крупных городов Беларуси так называемых точек экономического роста, – объяснил Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В планах ведомства: создание экологической карты Орши, решение задач, связанных с мусором и отходами, вторресурсами, наведением порядка. Еще примут решение, как предотвращать загрязнение окружающей среды, рационально использовать местные ресурсы и полезные ископаемые. Экологическую кампанию «Обустроим малую родину» продолжат и в 2019 году, но при этом в разы увеличат число людей и ресурсы.

Введение экологического рейтинга развития регионов Беларуси, считают в Минприроды, простимулирует активное наведение порядка и улучшение экологии повсеместно.

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