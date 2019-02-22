2019-02-22T21:45:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 23 февраля: без осадков, но мороз до -15

День защитников Отечества будет холодным
Надежда БУТОВИЧ
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Февраль завершается морозными днями.Февраль завершается морозными днями.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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На субботу, 23 февраля, синоптики обещают холодную ветреную погоду, транслирует информацию belta.by.

Уже с ночи серьезно подморозит. Как сообщают в Белгидромете, в ночное время средняя температура по стране будет около 6 – 12 градусов ниже ноля. Однако в отдельных регионах похолодает до -15 мороза.

Днем будет не так холодно от -6 в самых северных районах страны, но и не выше 0 в целом по стране. Кроме того, день выдастся пасмурным, с переменной облачностью и небольшими осадками в виде снега только на Витебщине. Кроме того, сохранится пятничная ветреная непогода. Ветры будут направляться с севера, меняя вектор на западное направление. Скорость ветра будет около 5 – 10 метров в секунду, но места его порывы достигнут и почти ураганных 12 – 14 метров в секунду.

По-прежнему непростой будет ситуация на дорогах республики: местами на трассах образуются гололедные участки.

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