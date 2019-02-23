2019-02-23T09:56:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Президент пожелал всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины
Евгения ПОПКО
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Президент поздравил белорусов с праздником. Фото: БелТАПрезидент поздравил белорусов с праздником. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Поздравление опубликовано на официальном интернет-портале президента.

- Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору, - говорится в поздравлении президента. - Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер.

Президент отмечает, что в год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость.

- Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи. Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!

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