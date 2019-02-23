Лукашенко об участии женщин в параде: "Только туфли не теряйте"

Президент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его об участии женщин в параде. Фото: БелТА

По словам президента, армия для всех: для мужчин и для женщин

Изменить размер текста: A A

В пятницу президент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его, приживется ли такая традиция, как участие женщин в параде. Вопрос девушки показали в сюжете выпуска новостей на телеканале ОНТ.

- Только туфли не теряйте или обувь (...), - сказал президент, уточнив, что нужно привязать ботинки посильнее к ногам. - Я вообще считаю, что армия - это для всех. И для мужиков, и для девчонок. Поэтому вы выбрали нормальную специальность. Не бросайте армию. Она всегда вам поможет.

Напомним, в Минске на параде женщины-военнослужащие во время марша теряли туфли. При этом девушки не подали виду и продолжили маршировать.

Читайте также: «Обычная обувь для строевой ходьбы не подходит!» Почему у женщин на параде в День независимости падали туфли