Лукашенко об участии женщин в параде: "Только туфли не теряйте"
В пятницу президент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его, приживется ли такая традиция, как участие женщин в параде. Вопрос девушки показали в сюжете выпуска новостей на телеканале ОНТ.
- Только туфли не теряйте или обувь (...), - сказал президент, уточнив, что нужно привязать ботинки посильнее к ногам. - Я вообще считаю, что армия - это для всех. И для мужиков, и для девчонок. Поэтому вы выбрали нормальную специальность. Не бросайте армию. Она всегда вам поможет.
Напомним, в Минске на параде женщины-военнослужащие во время марша теряли туфли. При этом девушки не подали виду и продолжили маршировать.
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