2019-02-23T11:11:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко об участии женщин в параде: "Только туфли не теряйте"

По словам президента, армия для всех: для мужчин и для женщин
Евгения ПОПКО
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Президент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его об участии женщин в параде. Фото: БелТАПрезидент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его об участии женщин в параде. Фото: БелТА
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В пятницу президент посетил Военную академию, где одна из курсанток спросила его, приживется ли такая традиция, как участие женщин в параде. Вопрос девушки показали в сюжете выпуска новостей на телеканале ОНТ.

- Только туфли не теряйте или обувь (...), - сказал президент, уточнив, что нужно привязать ботинки посильнее к ногам. - Я вообще считаю, что армия - это для всех. И для мужиков, и для девчонок. Поэтому вы выбрали нормальную специальность. Не бросайте армию. Она всегда вам поможет.

Напомним, в Минске на параде женщины-военнослужащие во время марша теряли туфли. При этом девушки не подали виду и продолжили маршировать.

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