Под Ляховичами в пожаре погибли отец и сын

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

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Трагедия произошла в ночь на 23 февраля в агрогородке Нача Ляховичского района, сообщает МЧС. Пожар случился на улице Советская в деревянном двухквартирном жилом доме.

В огне погибли 38-летний хозяин одной из квартир и его 70-летний отец. Что же стало причиной пожара, сейчас устанавливают специалисты.