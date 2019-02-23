2019-02-23T11:55:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Ляховичами в пожаре погибли отец и сын

Огонь охватил деревянный двухквартирный жилой дом
Евгения ПОПКО
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Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
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Трагедия произошла в ночь на 23 февраля в агрогородке Нача Ляховичского района, сообщает МЧС. Пожар случился на улице Советская в деревянном двухквартирном жилом доме.

В огне погибли 38-летний хозяин одной из квартир и его 70-летний отец. Что же стало причиной пожара, сейчас устанавливают специалисты.

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