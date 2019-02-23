2019-02-23T13:48:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Госпогранкомитет предупреждает о затруднении движения на границе с Литвой

Связано это с техническими проблемами на литовской стороне
Евгения ПОПКО
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Ведомство рекомендует выбирать другие маршруты движения для быстрого пересечения границыВедомство рекомендует выбирать другие маршруты движения для быстрого пересечения границыФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Сегодня, 23 февраля, с 9.00 до 20.00 в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» (сопредельные литовские – «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай») будет затруднено движение легковых и грузовых видов транспортных средств. Связано это с техническими проблемами на литовской стороне. В связи с этим возможно увеличение очередей, сообщает на своем сайте Госпогранкомитет. Ведомство рекомендует выбирать другие маршруты движения для быстрого пересечения границы.

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