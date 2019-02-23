Пожар в минском общежитии: эвакуировано 223 человека

За медпомощью обратились семь человек, в том числе четверо детей. Фото: Андрей КОПАЛОВ Фото: Архив "КП"

За медпомощью обратились семь человек

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ЧП произошло в ночь на 23 февраля в минском общежитии по переулку С.Ковалевской, 55. Как выяснилось, в холле блока на 8 комнат на втором этаже произошло загорание имущества и мебели. Спасатели вместе с администрацией общежития эвакуировали из здания 223 человека, из которых 40 детей.

За медпомощью обратились семь человек, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу. Основной предварительный диагноз - отравление продуктами горения.

Пожар ликвидировали спасатели. Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже, сообщает МЧС.

В минувшую ночь пожар произошел и в Ляховичском районе, где огонь охватил деревянный двухквартирный жилой дом. К несчастью, там погиб отец с сыном.