КП Беларусь
Пожар в минском общежитии: эвакуировано 223 человека
За медпомощью обратились семь человек
За медпомощью обратились семь человек, в том числе четверо детей. Фото: Андрей КОПАЛОВФото: Архив "КП"
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ЧП произошло в ночь на 23 февраля в минском общежитии по переулку С.Ковалевской, 55. Как выяснилось, в холле блока на 8 комнат на втором этаже произошло загорание имущества и мебели. Спасатели вместе с администрацией общежития эвакуировали из здания 223 человека, из которых 40 детей.
За медпомощью обратились семь человек, в том числе четверо детей. Их доставили в больницу. Основной предварительный диагноз - отравление продуктами горения.
Пожар ликвидировали спасатели. Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже, сообщает МЧС.
В минувшую ночь пожар произошел и в Ляховичском районе, где огонь охватил деревянный двухквартирный жилой дом. К несчастью, там погиб отец с сыном.