Cлужебная овчарка помогла задержать преступников

Пес напал на след и привел к месту жительства подозреваемого

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Это произошло в последних числах января: в городском поселке Мир из дома украли деньги. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выбыл милиционер – кинолог Роман Саплица со своей верной напарницей по кличке Глория.

На месте преступления служебная собака Глория определила направление, в котором скрылся преступник, после чего привела к месту жительства подозреваемого.

Как выяснилось, у подозреваемого был сообщник. Воришками оказались двое местных жителей, одному из которых 50 лет, а другому - 28 лет. Мужчины ранее уже привлекались к ответственности. Похищенные же деньги возвращены владельцу, сообщает УВД Гродненского облисполкома.