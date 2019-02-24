24 игрока из «Экстралиги» готовятся сразиться с минским «Динамо»

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Обнародован предварительный состав сборной клубов экстралиги для участия в серии контрольных матчей с минским «Динамо».

В списке по состоянию на вечер 23 февраля — 24 фамилии:

вратари — Игорь Брикун, Александр Осипков (оба — Юность);

защитники — Андрей Антонов, Сергей Боголейша, Павел Казакевич, Егор Мажуга, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев (все — Юность), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — Неман), Роман Достанко (Шахтер);

нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов, Артем Кислый (все — Неман), Андрей Белевич (Динамо Мл), Егор Гайнетдинов, Сергей Дрозд, Александр Жидких, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Павел Развадовский, Михаил Стефанович (все — Юность).

Основу в двух из трех линий составляют игроки «Юности». Это касается вратарской позиции и обороны. В нападении картина несколько иная: представительство минчан и гродненского «Немана» пропорциональнее — 7 и 5 форвардов соответственно. Кроме того, пул полевых точечно разнообразили представители «Шахтера» и молодечненского «Динамо» — по одному делегату.

Напомним, что серия до двух побед стартует 26 февраля на «Минск-Арене» и продолжится 28-го на льду «Чижовка-Арены». В случае, если понадобится третий поединок, серия вернется под своды 15-тысячника в Веснянке, сообщает hockey.by.