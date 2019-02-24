ЧЕ по Биатлону в Раубичах: сегодня пройдет две гонки преследования

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В «Раубичах» завершается Чемпионат Европы по биатлону. Мужская гонка преследования начнется сегодня, 24 февраля, в 11.00. Сергей Бочарников с отставанием в 44 секунды от норвежца Тарьея Бё уйдет на дистанцию пятым. Антон Смольский стартует 22-м, Максим Воробей - 32-м, Владимир Чепелин - 34-м, Роман Елётнов - 35-м, Никита Лобастов - 59-м. По итогам спринтерских гонок из женской команды на старт в числе 60 лучших спортсменок выйдут Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Дарья Юркевич. Начало гонки в 13.00. По итогам трех дней соревнований в активе белорусской сборной две бронзовые награды. Лидируют биатлонисты Швеции, в копилке которых три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.