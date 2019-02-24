2019-02-24T12:54:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Из горящего телятника в Слонимском районе спасли 20 телят

Причина пожара устанавливается
Геннадий МОЖЕЙКО
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Из горящего телятника в Слонимском районе спасли 20 телят.Из горящего телятника в Слонимском районе спасли 20 телят.
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Вызов на номер 101 поступил в субботу, 23 февраля в 12-46. Звонили из деревни Колосово – это в Слонимском районе. Сообщили, что на территории сельскохозяйственного предприятия «Новодевятковичи» горит телятник. Приехавшие пожарные приехали и занялись тушением. В результате пожара сгорела кровля телятника на площади 180 квадратных метров. А из самого телятника спасателям удалось вывести 20 телят – им по 2-3 месяца. Животные не пострадали. Причина пожара уточняется, сообщает МЧС по Гродненской области.

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