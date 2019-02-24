Ирина Кривко выиграла серебро чемпионата Европы в гонке преследования

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В Раубичах прошли заключительные гонки Отрытого чемпионата Европы по биатлону. В гонке преследования белоруска Ирина Кривко стартовала 11-й, отставания от первого места 1 минуту и 17 секунд. Она допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах, что вызволило ей подняться на второе место. Для Кривко это уже вторая медаль чемпионата Европы, ранее она выиграла бронзу в индивидуальной гонке.

Чемпионат Европы. Преследование. Женщины.

1. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (1)

2. Ирина Кривко (0+1+0+0) +37.5

3. Надин Хорхлер (Германия) (1) +49.4

... 23. Елена Кручинкина (0+0+1+1) +2:20.6

24. Динара Алимбекова (1+2+2+0) +2:33.3

28. Дарья Юркевич (1+0+0+1) +2:47.1

46. Ирина Кручинкина (1+4+1+1) +4:55.2