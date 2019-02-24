В Брестской области ищут бабушку, которая ушла из дома.

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75-летняя Людмила Федоровна Фадеева живет в деревне Дарево-Сиж – это в Ляховском районе Брестской области. В субботу вечером она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Отмечается, что пенсионерка страдает болезнью Альцгеймера.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы седые, стрижка короткая. Была одета: серо-синий пуховик до колена, зеленая шапка на завязках, черные брюки, черная обувь 35-го размера, голубой свитер.

Всех кто владеет инфрмацией просьба позвонить по телефону +375-29-775-04-08.