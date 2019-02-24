2019-02-24T14:52:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое столкновение под Кобрином: один человек погиб

Renault вылетел на встречку и врезался в грузовик
Григорий ГРИБОВ
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Лобовое столкновение под Кобрином: один человек погиб. Фото: ОГАИ Кобринского РОВД.Лобовое столкновение под Кобрином: один человек погиб. Фото: ОГАИ Кобринского РОВД.
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Водитель «Рено» погиб при лобовом столкновении двух автомобилей в Кобринском районе, сообщает Госавтоинспекция Брестской области. Трагедия произошла 23 февраля в 15.10 на 516-м километре автодороги М10. По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Меган Сценик», двигаясь в направлении Бреста, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Скания». Машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» погиб.

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