2019-02-25T10:06:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не стройте дома на наших костях!»

В Бресте рядом со стройплощадкой, где возводится элитное жилье, появилось граффити с портретом еврейской девочки
Алиса МИЕЛОФОН
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В Бресте появилось граффити, призывающее остановить строительство жилого квартала. Фото: "Брестская газета".В Бресте появилось граффити, призывающее остановить строительство жилого квартала. Фото: "Брестская газета".
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Граффити, на котором изображена еврейская девочка, появилось на стене рядом с ограждением строительной площадки в Бресте. «Не стройте дома на наших костях, не подсыпайте ими дороги! Остановите стройку!» - гласит надпись рядом с портретом. Таким образом неизвестные выражают протест против строительства элитного жилья.

О том, что на участке, отданном под строительство квартала, нашли человеческие останки, «Комсомолка» уже писала. Позже появилась информация, что костные останки и фрагменты одежды не менее шести человек были обнаружены в насыпи грунта при строительстве дороги вблизи улицы Приграничной. В одном из найденных черепов было пулевое отверстие. Тогда строители не смогли сказать, откуда привезли грунт для подсыпки дороги.

На граффити использовали изображение Анны Франк - еврейской девушки, жертвы нацистского режима. Анна Франк вела дневник, который после войны был опубликован на многих языках.

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