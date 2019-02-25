В Витебске наградили зоркого школьника, смелых парней и пенсионера, который одной левой уложил воришку

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Награды за гражданское мужество витебская милиция вручает уже одиннадцатый раз. Лауреатов четверо. Двое строителей спасли девушку, на которую напал пьяный хулиган с ножом. Константин Дорум и Михаил Скитович ремонтировали фасад дома и увидели, что мужчина схватил за капюшон молодую женщину, которая гуляла с двумя детьми, и приставил ей нож к горлу. Парни сумели выбить у мужчины нож и задержали его до приезда милиции.

Еще одним лауреатом стал школьник Никита Бурец из Полоцка. Мальчик играл в футбол с друзьями, а неподалеку несколько мужчин избили человека. Никита запомнил приметы преступников и сумел опознать их по картотеке. Благодаря зоркому глазу и хорошей памяти мальчика преступников задержали.

Наградили за гражданское мужество и Юзефа Колосенка - пенсионера из Витебска. «Комсомолка» уже рассказывала о том, как Юзеф Чеславович голыми руками скрутил вора, забравшегося в его дом. Вор украл тапки и увлеченно потрошил холодильник, когда его застал хозяин. Пенсионер одной левой уложил злоумышленника и связал его. Как оказалось, связал не зря - с собой у вора были отвертка и нож. Кстати, вор не поверил, что 73-летний пенсионер обезвредил его голыми руками, и написал жалобу, что хозяин дома огрел его по голове лопатой.