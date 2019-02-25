В Толочинском районе пенсионер замерз в собственном доме

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В Толочинском районе правоохранительные органы разбираются в причинах гибели мужчины, тело которого было найдено в его собственном доме. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. Погибшему было 64 года.

Как рассказала районной газете «Наша Талачыншчына» следователь Толочинского РОСК Вера Акуленок, в последнее время в регионе участились случаи, когда одиноко проживающие граждане, злоупотребляющие спиртным, умирают от переохлаждения. Следственный комитет напоминает о необходимости относиться бережно к своему здоровью и навещать своих родных и близких, независимо от их физического состояния.