2019-02-25T09:58:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Толочинском районе пенсионер замерз в собственном доме

Следственный комитет: берегите своих родных и навещайте их!
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Толочинском районе в собственном доме замерз человек.В Толочинском районе в собственном доме замерз человек.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Толочинском районе правоохранительные органы разбираются в причинах гибели мужчины, тело которого было найдено в его собственном доме. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. Погибшему было 64 года.

Как рассказала районной газете «Наша Талачыншчына» следователь Толочинского РОСК Вера Акуленок, в последнее время в регионе участились случаи, когда одиноко проживающие граждане, злоупотребляющие спиртным, умирают от переохлаждения. Следственный комитет напоминает о необходимости относиться бережно к своему здоровью и навещать своих родных и близких, независимо от их физического состояния.

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