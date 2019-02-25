2019-02-25T10:09:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйском районе ищут человека, который убил сидевшую на цепи собаку

Это второй случай с начала года в регионе
Алиса МИЕЛОФОН
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В Бобруйском районе милиция ищет, кто убил собак в двух деревнях.В Бобруйском районе милиция ищет, кто убил собак в двух деревнях.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Правоохранительные органы Бобруйского района ищут человека, который убил цепного пса. В милицию обратился хозяин собаки, который нашел своего пса мертвым. У собаки была пробита голова.

Как рассказывает «Трыбуна працы» со ссылкой на начальника ОПОП Бобруйского РОВД Алексея Стельмака, эксперты установили, что в собаку не стреляли, а пробили ей голову тупым тяжелым предметом. От полученной травмы пес умер.

Это уже второй с начала года подобный случай, сообщает издание. В январе кто-то расправился с собакой в деревне Сычково.

Если виновный в жестоком обращении с животным будет найден, ему грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

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