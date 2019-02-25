БМВ в кювете, двое в больнице - авария в Дубровенском районе

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Двое молодых людей с телесными повреждениями госпитализированы в результате аварии, которая произошла около двух часов ночи 24 февраля. ДТП случилось на 582-м километре автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

22-летний водитель БМВ-520 не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель и его пассажир получили травмы. Они в Оршанской городской больнице №1. ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге нужно проявлять повышенное внимание, учитывать как техническое состояние автомобиля, так и характеристики дорожного покрытия и погодные условия.