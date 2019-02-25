2019-02-25T11:34:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля

Видео драки попало в сеть
Алиса МИЕЛОФОН
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Два работника коммунальных служб подрались в минском дворе 23 февраля. Фото: кадр из видео.Два работника коммунальных служб подрались в минском дворе 23 февраля. Фото: кадр из видео.
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Минчане выложили в сеть видео драки, которая произошла в одном из столичных дворов. Примечательность инцидента в том, что дерутся два сотрудника коммунальных служб. Очевидно, конфликт произошел в рабочее время - на обоих спецодежда. Мужчины толкаются, потом падают на асфальт и награждают друг друга тумаками. Судя по их поведению, они могли быть нетрезвыми.

Инцидент произошел 23 февраля. В каком дворе произошла драка, не сообщается. «Нам остается надеяться, что это был показательный бой в честь праздника и никто не пострадал», - написал автор поста.

Кунг-фу минских жэсовцев.Видео: Дмитрий Мелеховец

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