В Минске два коммунальника подрались во дворе 23 февраля

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Минчане выложили в сеть видео драки, которая произошла в одном из столичных дворов. Примечательность инцидента в том, что дерутся два сотрудника коммунальных служб. Очевидно, конфликт произошел в рабочее время - на обоих спецодежда. Мужчины толкаются, потом падают на асфальт и награждают друг друга тумаками. Судя по их поведению, они могли быть нетрезвыми.

Инцидент произошел 23 февраля. В каком дворе произошла драка, не сообщается. «Нам остается надеяться, что это был показательный бой в честь праздника и никто не пострадал», - написал автор поста.