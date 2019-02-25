2019-02-25T11:38:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте огласили приговор охотникам, которые в Беловежской пуще вместо зайца убили зубра

За животное они заплатили 58,8 тысячи рублей компенсации
Оксана БРОВАЧ
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За незаконную охоту на зубра охотники получили тюремные сроки.За незаконную охоту на зубра охотники получили тюремные сроки.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Приговор троим охотникам огласил суд Брестского района. В незаконной охоте обвиняли двоих. По версии следствия, третий охотник зубра не выслеживал и не стрелял в него, участвовал только в разделке туши незаконно добытого животного - это тоже уголовное преступление.

За отстрел краснокнижного зверя охотников наказали 2 годами лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал их выплатить штраф - 3825 рублей с каждого - и на 5 лет запретил заниматься охотой. Третий обвиняемый получил 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и также на 5 лет лишился охотничьего билета.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован, добавили в суде Брестского района.

Согласно материалам дела, охотники в 50 метрах от Беловежской пущи охотились на зайца, но собаки выследили зубра. Мужчины повалили его четырьмя выстрелами. Затем позвали своего коллегу на разделку туши. Во время дележки добычи охотников застали сотрудники природоохранной инспекции и участковый.

Охотники во время следствия возместили ущерб за убийство зубра - 58 800 рублей.

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